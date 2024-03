Dorival mistura jogadores e separa até Vini e Rodrygo antes de definir time

O técnico Dorival Júnior deu chance aos 26 convocados antes de definir a escalação do Brasil para enfrentar a Inglaterra, sábado, em Wembley.

O que aconteceu

Dorival misturou todos os jogadores durante o treino de hoje, no CT do Arsenal. A ideia foi visualizar o comportamento de cada um e ter uma visão geral do grupo.

A comissão técnica separou até Vinicius Júnior e Rodrygo, dois dos titulares absolutos. Os atletas ainda não sabem quem serão os escolhidos.

A partir da quinta-feira à tarde, Dorival vai esboçar a escalação. O treinador testou mais de um esquema tático e ainda tem dúvidas.

Os titulares certos são Danilo, Beraldo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini e Rodrygo. Richarlison, que voltou de lesão, depende do preparo físico para sair jogando.

No gol, Bento disputa posição com Rafael enquanto Léo Jardim corre por fora. Na zaga, Bremer, Murilo e Fabrício Bruno brigam para ser a dupla de Beraldo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas soma mais pontos que Wendell até aqui.

Sem Casemiro, Douglas Luiz deve ser o parceiro de Bruno Guimarães no meio-campo de Premier League. Na frente, Vini e Rodrygo podem ter a companhia de um centroavante ou até mesmo serem os únicos atacantes, com a entrada de mais um na meiuca.

Essas dúvidas serão sanadas para os atletas a partir de amanhã, mas para a imprensa a ideia é esconder. Dorival Júnior deixa os jornalistas verem apenas o aquecimento e faz todo o mistério possível.