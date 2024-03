Diretoria do Vasco mira renovações do goleiro Léo Jardim e do zagueiro Léo; veja detalhes

O Vasco terá tempo para trabalhar visando a sequência da temporada. A eliminação na semifinal do Campeonato Carioca colocou em dúvida o desempenho de alguns jogadores do elenco.

No entanto, a diretoria cruzmaltina também vê outros atletas se destacando. Com isso, o clube trabalha para renovar o contrato dos principais destaques do time.

O goleiro Léo Jardim encabeça a lista. Com contrato até o fim do ano, o arqueiro tem cláusula de renovação automática até 2026.

Só que a convocação para a Seleção Brasileira valorizou o goleiro. Por isso, a diretoria do Vasco já conversa por uma ampliação do vínculo.

Outro que aparece com potencial para renovação é o zagueiro Léo. O defensor tem contrato até o fim de 2025, mas criou identidade com o clube e se firmou desde a reta final do Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogador do atual elenco a renovar seu vínculo foi o lateral esquerdo Lucas Pitón. O atual contrato do atleta vai até 2028.