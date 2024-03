Desejo antigo de Augusto Melo, Gabigol perde força no Corinthians; entenda

O atacante Gabigol, desejo antigo do presidente Augusto Melo, perdeu força nos bastidores do Corinthians. Neste momento, o atleta do Flamengo não é pauta entre diretoria e comissão técnica.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, antes de voltar a considerar uma possível chegada do atacante, o Corinthians quer aguardar a conclusão do julgamento de Gabigol em relação a uma suposta tentativa de fraude ao exame de doping. A sessão no Tribunal de Justiça Antidopagem (TJD-AD) teve início na última segunda-feira e está prevista para ser continuada no dia 25. O episódio teria acontecido em 8 de abril de 2023, às vésperas de um jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.

De acordo com o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, a sanção para "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta ou outra pessoa" pode ser de até quatro anos.

Se o atacante do Flamengo não for punido, o nome do jogador pode voltar a ser pauta no Timão na janela de transferências do meio de ano. Se Gabi mostrar disposição em defender o Corinthians, e se a comissão técnica chefiada por António Oliveira mostrar interesse no atleta, a diretoria pode tentar costurar um acordo para ter o jogador de 27 anos a partir de 2025, a partir de um pré-contrato.

Com vínculo apenas até o final do ano, Gabigol vive momento de baixa no Flamengo desde a chegada do técnico Tite, perdendo espaço para o companheiro Pedro. Na temporada atual, por exemplo, o atleta possui oito jogos (dois como titular) e dois gols marcados.

A negociação da diretoria do Flamengo com o estafe do jogador por uma renovação contratual se encontra estagnada. Neste momento, enquanto aguarda a conclusão de seu julgamento, Gabi se recupera de lesão muscular.

Gabigol é pauta antiga no Corinthians

Desde que assumiu a presidência do Corinthians, Augusto Melo nunca escondeu o desejo de contar com Gabigol, quem ele julga ter a "cara" do clube.

A diretoria do Timão intensificou conversas para contar com o jogador no início do ano, mas como a cúpula rubro-negra demorou para dar um retorno ao clube paulista, que optou por "sair fora" da negociação.

Gabigol é muito identificado com o Flamengo, mas nunca escondeu que tem o desejo de jogar mais. No Timão, o jogador chegaria com status de protagonista, algo que vem perdendo na equipe carioca desde a temporada passada.