Santos vira diante do Atlético-MG e alcança primeira vitória no Brasileirão feminino

A segunda rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino ganhou continuidade nesta quarta-feira. O Santos visitou e bateu o Atlético-MG de virada, por 3 a 1, no estádio Castor Cifuentes. Aldana Narváez, Thaisinha e Carol Baiana fizeram os gols santistas, enquanto Anny Marabá marcou para o Galo.

Com o resultado, as Sereias da Vila conquistaram sua primeira vitória na competição e chegaram aos quatro pontos, pulando para a quarta colocação na tabela. Já as Vingadoras do Galo seguem sem somar pontos e figuram na lanterna do Brasileiro.

Os dois times voltam a entrar em campo pela terceira rodada do Brasileirão feminino. O Santos viaja novamente para Minas Gerais, dessa vez para encarar o América-MG. A bola rola neste domingo, às 15 horas (de Brasília), na Arena Gregorão.

Do outro lado, o Atlético-MG também joga fora de casa e pega o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira (25). O duelo está marcado para as 17 horas, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

O jogo

O Atlético-MG começou a partida pressionando o Santos e arriscou dois chutes de fora da área em menos de cinco minutos. A goleira Karen, por sua vez, fez duas defesas tranquilas.

Foi aos seis minutos que veio a chance mais perigosa do jogo. Anny recuperou no meio campo e tocou para Amália, que disparou em velocidade. A jogadora invadiu a grande área e tocou por cobertura, mas a goleira Karen deu um tapinha e conseguiu mandar para escanteio.

Aos 20 minutos de jogo, o Atlético-MG conseguiu um pênalti. Amália novamente ganhou em velocidade e a goleira Karen saiu do gol para tentar o corte, mas a juiza entendeu que a arqueira tocou a atleta e marcou a penalidade. Na cobrança, Anny converteu para abrir o marcador.

E aos 28 minutos, as Vingadoras quase ampliaram a vantagem. Após boa jogada pelo lado direito, Duda recebeu na marca do pênalti, fez o giro e finalizou no gol, mas a goleira Karen estava lá novamente para impedir o que seria o segundo gol do Galo.

Já nos acréscimos, o Santos levou perigo ao gol defendido por Iasmin. Larissa cobrou falta com força da intermediária e obrigou a goleira atleticana a fazer grande defesa para evitar o empate.

As Sereias da Vila voltaram com tudo do intervalo e deixaram tudo igual logo aos cinco minutos. Layza afastou mal e a bola ficou com Aldana Narváez na entrada da área. A camisa 24 arriscou o chute e contou com o desvio da zaga atleticana para empatar a partida em 1 a 1.

O gol de empate da Narvaez!

E aos 43 minutos, as Sereias da Vila conseguiram completar o resultado com o terceiro gol. Mili recebeu pelo lado esquerdo e cruzou. A goleira Iasmin até deu um soco na bola, mas Carol Baiana ficou com ela e cabeceou para fechar a vitória santista.