Criciúma oficializa a contratação do atacante Yannick Bolasie; veja detalhes

Na noite desta quarta-feira, o Criciúma oficializou a tão aguardada contratação do atacante Yannick Bolasie. O congolês de 34 anos chega do Swansea City (Inglaterra) para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e assinou vínculo com o Tigre até o fim desta temporada.

"A contratação tão aguardada pela torcida carvoeira está oficializada. O homem já está identificado com o clube! Seja bem-vindo Yannick Bolasie!!", escreveu o Criciúma em publicações nas redes sociais.

Conforme informado pelo Criciúma, Bolasie já esteve no CT Antenor Angeloni para conhecer o restante do elenco e se preparar para a temporada. Essa será a primeira experiência de Bolasie fora do continente europeu.

O atacante nasceu em Lyon (França), mas optou por se naturalizar congolês. Com isso, já disputou duas vezes a Copa Africana de Nações por seu país, tanto em 2015 como em 2019. O atleta foi revelado nas categorias de base do Hillingdon Borough, da Inglaterra, e foi justamente em solo inglês que ganhou notoriedade.

Foi no Crystal Palace (Inglaterra) que se destacou por sua habilidade de marcar gols. Também acumula passagens por Everton, Aston Villa, Barnet, Plymouth Argyli, Millwall, Bristol City e Middlesbrough, todos ingleses, e soma mais de 100 jogos na Premier League.

O jogador também atuou por outros clubes da Europa, como o Anderlecht (Bélgica), Sporting (Portugal), e no Çaikur Rizespor (Turquia). Seu último clube foi o Swansea City, que disputa a Championship, segunda divisão inglesa. Na atual temporada, fez 12 jogos e ainda não balançou as redes.

Bolasie é o nono reforço do Criciúma para a temporada de 2024. Antes dele, chegaram ao Tigre Yerson Candelo, Baltasar Barcia, Renato Kayzer, Miguel Trauco, Higor Meritão, Matheus Teixeira, Tobias Figueiredo e Wilker Ángel.

Agora, Bolasie fica no aguardo do registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para ser devidamente regularizado e poder fazer sua estreia com a camisa do clube. O próximo compromisso da equipe é já nesta quinta-feira, diante do Barra-SC fora de casa, às 20h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense.