Courtois é operado "com sucesso" após nova lesão e é dúvida para a Eurocopa

O Real Madrid comunicou nesta quarta-feira que o goleiro Thibaut Courtois foi operado "com sucesso" sob supervisão dos médicos do clube espanhol. Durante o treino da última terça-feira, ele sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho direito.

Nuevo parte médico de Courtois.#RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 20, 2024

Courtois tinha voltado aos treinos recentemente depois de ficar cerca de sete meses parado por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrido antes mesmo da temporada começar.

Agora, o arqueiro deve ficar de fora do restante da temporada e se tornou dúvida para a disputa da Eurocopa com a Bélgica, em julho deste ano. Ainda na nota divulgada pelo Real Madrid, consta que ele "iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias".

Após ter sua nova lesão anunciada, Courtois, em sua conta no Instagram, agradeceu pelo carinho e pelas mensagens de apoio que recebeu.

"Obrigado a todos pelas mensagens. Triste por uma lesão que é apenas um pequeno contratempo e que me fará voltar muito mais forte. Sentir o apoio de vocês me faz lidar muito melhor", escreveu.