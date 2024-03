Coronado avança em recuperação e Maycon vira nova baixa: veja atualização do DM do Corinthians

Fora do Campeonato Paulista, o Corinthians "ganhou" uma nova pré-temporada para se preparar para o restante do ano, com Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e novas fases da Copa do Brasil pela frente. Mesmo sem estar em ação, o elenco do Timão segue com algumas baixas, em recuperação no departamento médico.

O meia Igor Coronado, por exemplo, lesionou o reto femoral da coxa direita no dia 6 de março, durante a vitória do Corinthians contra o Santo André por 3 a 2, logo em sua estreia. Após realizar trabalhos internos, o atleta já treina no gramado sob orientação de fisioterapeutas. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que existe um otimismo de pessoas próximas ao jogador para que ele esteja apto a ajudar a equipe no retorno dos jogos, no dia 2 de abril.

Maycon, por sua vez, é a nova baixa do elenco. Com a mesma lesão que Coronado, o camisa 7 deve passar de 15 a 20 dias na fisioterapia, para depois progredir o tratamento com a preparação física. Ou seja, a tendência é que o volante não esteja liberado para ajudar o Timão na estreia da Sul-Americana, contra o Racing-URU.

O lateral esquerdo Diego Palacios tem situação bem adianta para retornar aos gramados. O atleta já está em transição e trabalha com os companheiros no campo do CT Dr. Joaquim Grava. O defensor equatoriano passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após sentir lesão no dia 27 de janeiro, na derrota do Timão por 1 a 0 para o São Bernardo, também em sua estreia.

E o Fausto?

O volante Fausto Vera foi desfalque do Corinthians nos últimos dois jogos, contra Água Santa (0 a 0) e São Bernardo (2 a 0), por conta de dores no pé direito. O camisa 5, que ainda não correspondeu com a camisa do Timão, não vem sendo registrado no gramado do CT Dr. Joaquim Grava e o clube não deu mais detalhes de sua situação.

Ruan Oliveira

O caso de Ruan é mais complexo. O meia passou por uma lesão de ligamento no joelho direito na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Logo, o jogador que não teria seu contrato renovado só deve estar 100% na reta final de temporada. O camisa 33 vem realizando tratamento na parte interna do CT.