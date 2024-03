Corinthians vai reencontrar velhos conhecidos na fase de grupos da Sul-Americana; veja

O Corinthians conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana na última segunda-feira, com o sorteio organizado pela Conmebol. Argentinos Jrs, Racing-URU e Nacional-PAR, que também integram a chave F, já possuem história com o Timão no cenário continental.

Desses, o adversário mais recente é o Argentinos Jrs. Os times se enfrentaram na última edição da Copa Libertadores, em 2023, em duelos que não trazem boas recordações ao Alvinegro. O Corinthians, na época comandado por Fernando Lázaro, perdeu o primeiro encontro em plena Neo Química Arena por 1 a 0 e, no "returno", já com Vanderlei Luxemburgo, empatou em 0 a 0 em Buenos Aires. Com campanha negativa, o Timão não avançou para as oitavas de final, sendo assim realocado para o playoff da Sul-Americana.

Fora do campo, a diretoria do Argentinos Jrs acionou o Corinthians na Fifa para cobrar US$ 3,45 milhões (R$ 17 milhões) da operação que trouxe Fausto Vera ao Timão. A diretoria corintiana espera resolver essa pendência nos próximos meses.

Já o encontro contra o Nacional-PAR ocorreu em um ano especial para o Corinthians. Em 2012, na campanha do único título de Libertadores da história do clube, o Timão teve dois duelos diante dos paraguaios na fase de grupos. No Estádio El Bastión del Este, os brasileiros venceram por 3 a 1, com gols de Jorge Henrique, Emerson Sheik e Elton. Já no Pacaembu, o Alvinegro triunfou por 2 a 0, com tentos de Danilo e Jorge Henrique.

O Corinthians se sagrou campeão da Libertadores neste ano de forma invicta, passando por adversários difíceis no mata-mata, como Emelec, Vasco, Santos e Boca Juniors na grande decisão. Na fase de grupos, além do Nacional, a equipe encarou Deportivo Táchira e Cruz Azul.

O duelo contra o Racing-URU aconteceu há mais tempo, em 2010. No ano do centenário do Corinthians, a equipe comandada por Mano Menezes vivia a expectativa de conquistar sua primeira Libertadores. Na fase de grupos, o time de Roberto Carlos, Ronaldo e companhia enfrentou os uruguaios em duas oportunidades, com vitória em ambas. No Pacaembu, a conquista veio de virada por 2 a 1, com dois gols de Elias, enquanto em Montevidéu o triunfo foi por 2 a 0, com tentos de Dentinho e Elias.

Naquela edição, o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final para o Flamengo. O Alvinegro perdeu a ida no Maracanã por 1 a 0 e venceu no Pacaembu por 2 a 1, sendo desclassificado pelo critério do gol fora de casa.

Neste ano, o Corinthians vai tentar conquistar o título inédito da Copa Sul-Americana. O mais longe que o Timão atingiu no torneio foi a semifinal em 2019 e mais recentemente em 2023. A estreia da equipe na competição está marcada para o dia 2 de abril, contra o Racing, em Montevidéu.