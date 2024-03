Corinthians tem conversas avançadas para renovar contrato de Kayke; confira

Após o Corinthians renovar o contrato de Breno Bidon, a diretoria se movimentou para estender o vínculo de outro jovem: o meia-atacante Kayke. As partes possuem conversas avançadas e há a expectativa que as burocracias contratuais sejam formalizadas nos próximos dias.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a tendência é que o novo contrato de Kayke tenha validade de cinco anos, como informou inicialmente o ge. Seu vínculo atual é válido até março de 2025.

Aos 19 anos, Kayke ainda tem idade para atuar no sub-20, mas se fixou na equipe profissional após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jovem, inclusive, marcou o gol da vitória contra o Cruzeiro na decisão da Copinha, na Neo Química Arena.

O camisa 31 tem apenas um jogo no time de cima, e logo em um clássico contra o São Paulo. O garoto atuou por 14 minutos durante a derrota no Majestoso por 2 a 1, na fase de grupos do Campeonato Paulista, e não voltou a ser aproveitado. Kayke, assim como Bidon, realiza exercícios à parte para aprimorar a parte física, algo visto como necessário pela comissão técnica.

Além de Kayke, a diretoria do Corinthians iniciou conversas para renovar o vínculo do zagueiro João Pedro Tchoca, que também atuou na última Copinha. O clube busca manter promessas que podem ajudar o Timão dentro e fora de campo, com retorno técnico e boas vendas futuras.

Na última Copinha, Kayke marcou três gols e distribuiu seis assistências em oito jogos, sendo um dos destaques do time comandado por Danilo. No Corinthians desde 2021, o jovem também conquistou o Campeonato Paulista sub-17 daquele ano, contra o rival Palmeiras.