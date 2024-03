Como Dorival quer transformar a seleção em um time de Premier League

A seleção brasileira de Dorival Júnior ainda não entrou em campo, mas pelo trabalho da comissão técnica nos bastidores e os primeiros treinos, é possível perceber uma inspiração: as maiores equipes da Premier League, o Campeonato Inglês, considerado o melhor torneio nacional da Europa.

O que aconteceu

A Liga Inglesa é vista por Dorival Júnior e comissão técnica como um exemplo a ser seguido, seja em questões técnicas e táticas, passando por estrutura e organização.

Nas primeiras atividades em Londres, Dorival mostrou muita preocupação com elementos técnicos e táticos que são a marca dos principais times da Premier League: passes rápidos e precisos, intensidade e marcação sob pressão.

Mesmo durante as rodas de "bobinho" do aquecimento, ele incentivava os jogadores a tocarem a bola de forma dinâmica. Nesta terça-feira, também foram realizados treinos de passe em velocidade e de toques de primeira após mudanças de direção

A ideia de instaurar um "estilo Premier League" na seleção deve pesar para a definição do meio-campo titular contra a Inglaterra. A tendência é que três jogadores da liga inglesa sejam escalados no setor: Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.

O meio-campo é visto como fundamental nesta nova fase da seleção. A avaliação da comissão técnica é que o setor precisa dar mais dinamismo ao jogo. Além do trio que deve começar como titular, Andreas Pereira e João Gomes jogam na liga inglesa.

O ritmo de jogo é muito intenso, vocês sabem e acompanham. A Liga da Inglaterra pode ser uma das mais fortes, se não for a maior pela intensidade e qualidade. Não só os ingleses, mas pela qualidade dos estrangeiros. Podemos ajudar aqui com a intensidade da Premier

Andreas Pereira, meia do Fulham e da seleção

Olhar in loco

Antes de sua primeira convocação, o técnico passou um período na Inglaterra vendo treinos, indo a jogos e analisando como trabalham alguns dos principais clubes da Premier League.

O técnico ficou impressionado com a estrutura dos clubes que visitou, principalmente pela qualidade do gramado e acredita que isso afeta diretamente no jogo rápido e intenso da Premier League.

A observação rendeu conversas particulares com jogadores como Richarlison e Andreas Pereira. Na primeira lista de convocados, o treinador chamou 9 atletas que atuam na Premier League — três deles (Casemiro, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli) forram cortados por lesão.

Mesmo com os cortes, a Premier League é a liga europeia com mais representantes no grupo de 26 atletas que enfrentará Inglaterra e Espanha.

Ele esteve no CT do Tottenham, viu como é a estrutura lá, conversou com nosso treinador. O estilo de jogo deles é meio parecido, é um jogo agressivo. Ele gostou muito

Richarlison, atacante do Tottenham e da seleção