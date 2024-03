Com desfalques, Santos se reapresenta e dá início à preparação para semi do Paulista

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira após dois dias de folga. O foco do clube é na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino.

Na atividade desta manhã, o técnico Fábio Carille não pôde contar com alguns jogadores. Tomás Rincón, Rómulo Otero e Miguelito estão servindo as suas respectivas seleções e não treinarão com o grupo nos próximos dias.

A seleção venezuelana, de Rincón e Otero, tem seu último compromisso da data Fifa marcada para o dia 24. A Bolívia de Miguelito, por sua vez, fará seu último amistoso no dia seguinte.

Otero, aliás, não estará à disposição de Carille para o embate com o Bragantino. Isso porque o meia foi expulso contra a Portuguesa. Em compensação, Giuliano voltou a jogar e pode ganhar mais minutos.

Já Aderlan é dúvida. O lateral direito ficou de fora das quartas de final após alegar um incômodo na posterior da coxa esquerda.

O Santos volta aos treinos na manhã desta quinta-feira. O jogo contra o Massa Bruta será no dia 27 de março, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A entidade reservou os dias 27 e 28 de março.

Como forma de preparação, o Peixe fará um jogo-treino contra o Corinthians nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, às 17 horas (de Brasília).

Veja a programação dos próximos dias:

Quarta-feira (20)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (21)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (22)



Jogo-treino contra o Corinthians, às 17h, na Vila Belmiro.

Sábado (23)



Folga.

Domingo (24)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Segunda-feira (25)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.