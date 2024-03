Cazares não aproveita oportunidades no Santos, mas segue respaldado por Carille

O meio-campista Juani Cazares ainda não convenceu com a camisa do Santos. O equatoriano ganhou oportunidades entre os titulares nos últimos jogos, mas não agarrou as chances e passou a ser questionado na Vila Belmiro.

Em meio à ausência do titular Giuliano, Cazares foi o escolhido por Carille para iniciar as partidas diante do Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Portuguesa. Ele até marcou um gol na vitória por 3 a 2 sobre a Inter, mas a atuação do jogador neste período virou alvo de críticas da torcida.

Contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ele voltou a ser titular, mas não agradou. Ele foi substituído durante o segundo tempo do confronto, por Giuliano, que estava voltando de lesão.

Apesar das dúvidas, Cazares segue com o respaldo da comissão técnica santista. Após a classificação da equipe para a semifinal do Paulistão, o técnico Fábio Carille elogiou o jogador e disse que confia na sua capacidade técnica.

"Tenho falado bastante que esses jogadores vão errar mais porque eles tentam mais. O jogo por dentro era difícil pela marcação da Portuguesa, que trancou bem na frente da área. É um jogador que eu gosto muito, ele acha passes e tem mostrado isso para nós no dia a dia. Melhorando o conjunto, essa parte ofensiva da equipe, com certeza vai melhorar o futebol dele", disse o treinador.

Contratado pelo Santos no início deste ano, Cazares soma nove jogos pelo clube, sendo sete como titular. Até agora, o atleta marcou apenas um gol e não deu nenhuma assistência.

O equatoriano, que também sofreu com uma lesão neste ano, disputa uma vaga com Giuliano para a semifinal contra o Red Bull Bragantino. O duelo ainda não tem data, horário ou local definidos, mas deve acontecer nos dias 27 ou 28 deste mês, com mando do Peixe - na Vila Belmiro ou Neo Química Arena.