De virada, Bahia vence Vitória e assegura liderança no Grupo B da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia venceu o Vitória pelo placar de 2 a 1, na Arena Fonte Nova. Os visitantes abriram o placar, mas o Tricolor de Aço virou com gols de Jean Lucas e Kanu.

Com os três pontos, o Bahia garante a primeira colocação do Grupo B com 15 pontos contabilizados. Já o Vitória cai para a quinta colocação do Grupo A com 8 unidades. O Ceará, que venceu o Fortaleza, assumiu a quarta colocação.

O Bahia volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar, na Arena Fonte Nova, o Maranhão, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Vitória, por sua vez, um dia antes, visita o Fortaleza, no Castelão, às 20h30, pela mesma competição.

O Vitória inaugurou o marcador aos 9 minutos do primeiro tempo. Após dividida, a bola sobrou para o Alerrandro, que avançou e acertou um foguete de perna direita no ângulo esquerdo de Marcos Felipe.

O Bahia arrancou o empate ao 36, ainda na primeira etapa. Everton Ribeiro recebeu pela direita, invadiu a área e cruzou. Jean Lucas, livre de marcação, apareceu para completar o cruzamento e mandou para o fundo das redes.

A virada veio nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos. Após escanteio mal afastado pela zaga do Vitória, a bola sobrou no meio da área para o zagueiro Kanu, que, de perna esquerda, finalizou rasteiro.

Aos 21 minutos da etapa complementar, Mateus Gonçalves, do Vitória, recebeu cartão vermelho.