Atlético-MG x Santos: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileirão feminino

A equipe feminina do Santos entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Minas Gerais.

Na estreia do Brasileirão feminino, o Peixe ficou no empate com o Real Brasília, na Vila Belmiro, por 1 a 1. As Sereias da Vila, então, somaram seu primeiro ponto no torneio e agora ocupam o sétimo lugar na tabela.

Já o Galo vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Fluminense na primeira rodada da competição, no Estádio Luso-Brasileiro. As Vingadoras aparecem na vice-lanterna do torneio.

Logo após enfrentar o Atlético-MG, o Santos segue em Minas Gerais para medir forças contra o América-MG. Autora de um belo gol de falta no empate das Sereias com o Real Brasília, a lateral Dani Silva projetou a sequência da equipe no estado mineiro.

"Mesmo sabendo que é um time novo, se entrosando, espero que voltemos de Minas com seis pontos. A ansiedade da estreia já passou, o Brasileiro é um campeonato muito competitivo, qualquer ponto perdido fará falta lá na frente, na luta pela classificação", afirmou a atleta.

Onde assistir Atlético-MG x Santos?

O jogo entre Atlético-MG e Santos será transmitido ao vivo pela Galo TV, canal oficial do time mineiro na plataforma do YouTube.