Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto projeta "grandes jogos" na Sul-Americana

O atacante Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians na temporada até o momento com seis gols, projetou "grandes jogos" na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Timão está no chave F, ao lado de Argentinos Jrs, Racing-URU e Nacional-PAR.

O camisa 9 revelou que o elenco conversou sobre o grupo do Timão e que o técnico António Oliveira disse a eles que já esperava esse grau de dificuldade no sorteio.

"A gente teve uma pequena conversa com o grupo todo ontem, né? O António comentou sobre, disse que era o grupo que ele esperava, porque grandes lutas são para grandes guerreiros. Creio que vamos conseguir passar por essa, unindo todo o grupo e tendo esse período grande de trabalho, que vai nos fortalecer ainda mais para a competição. Serão grandes jogos e a gente vai estar preparado para isso", comentou Yuri à Corinthians TV.

A estreia do Corinthians na Sul-Americana está marcada para o dia 2 de abril, contra o Racing-URU, em Montevidéu. Esse será o primeiro jogo oficial do Timão depois da vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na última edição da Sula, em que o Corinthians acabou eliminado na semifinal para o Fortaleza, Yuri Alberto marcou dois gols em seis jogos (cinco como titular). Essa foi a melhor campanha do Alvinegro na competição, igualando o ano de 2019.

Veja tabela do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana:

2/4 - Racing x Corinthians (Centenário) - 21h30



9/4 - Corinthians x Nacional (Neo Química Arena) - 19h



23/4 - Argentinos Jrs x Corinthians (Diego Armando Maradona) - 21h30



7/5 - Nacional x Corinthians (Defensores Del Chaco) - 19h



14/5 - Corinthians x Argentinos Jrs (Neo Química Arena) - 21h30



28/5 - Corinthians x Racing (Neo Química Arena) - 19h