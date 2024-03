Artilheiro do Campeonato Brasileiro receberá mais de 100 mil reais além de troféu Roberto Dinamite

No dia 05 deste mês, a CBF oficializou a criação de uma nova conquista dada para o artilheiro do Campeonato Brasileiro Série A, o troféu Roberto Dinamite. Começando a partir desta temporada, a honraria que homenageia o maior ídolo da história do Vasco garante ao vencedor uma premiação em dinheiro que varia de acordo com o desempenho do goleador.

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou que, em 2024, esse montante será de 100 mil reais fixos e mais cinco mil reais por cada gol marcado durante as 38 rodadas do campeonato nacional. O clube a que pertencer o goleador também receberá um troféu com menção a Dinamite.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, comentou sobre o troféu e destacou a importância de Dinamite para o futebol brasileiro. "É mais do que merecido, por tudo que o Roberto Dinamite representa para o futebol brasileiro. Um ídolo do esporte nacional, exemplo maior de atleta, sempre cumpridor de seus deveres e um artilheiro-nato. A CBF vai sempre reverenciar o legado dos nossos craques."

Com 190 gols no torneio, Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca, com 284 gols, ele defende o mesmo posto. Dinamite ostenta, também, o título de maior artilheiro da história do Vasco da Gama, pelo qual fez 708 gols, sendo 184 em São Januário, onde é o máximo goleador novamente.