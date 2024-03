Arsenal anuncia renovação contratual com o japonês Tomiyasu

O Arsenal anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual com o japonês Takehiro Tomiyasu. O clube não informou até quando o vínculo foi estendido, entretanto, o jornalista Fabrizio Romano adiantou que é até 2026, com opção de prorrogação por mais uma temporada.

Aos 25 anos, Tomiyasu tem como posição principal a lateral direita, mas também pode atuar como zagueiro ou até mesmo volante. Ele ingressou no Arsenal em 2021, vindo do Bologna, e já soma 73 partidas com a camisa do clube.

Edu Gaspar, brasileiro que é diretor de futebol do Arsenal, celebrou o novo acordo e rasgou elogios ao atleta.

"Estamos muito entusiasmados por ter o Tomi conosco por mais anos. Ele tem enormes qualidades dentro e fora do campo, oferecendo muita força e versatilidade ao nosso time. Tomi é um profissional de ponta e é ótimo que ele continue desempenhando um papel importante nos próximos anos, à medida que trabalhamos para alcançar nossos objetivos", disse.

O treinador Mikel Arteta complementou: "Tomi é amado por todos e tem sido parte integrante do time desde que se juntou a nós. A forma como ele treina, com seu desejo e determinação de ser a melhor versão de si mesmo todos os dias é admirável".

Tomiyasu também é figura constante nas convocações da seleção japonesa. São 41 partidas defendendo seu país, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e a Copa da Ásia, neste ano.