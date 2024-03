Após pedido de demissão, diretor executivo André Mazzuco se despede do Botafogo

O Botafogo perdeu o diretor-executivo André Mazzuco nesta semana. O dirigente, que estava no clube desde a chegada da SAF em 2022, pediu demissão para acertar com o Athletico-PR.

Durante esse período de duas temporadas, o Alvinegro gastou, em transferência de atletas, mais de 260 milhões de reais. Agora, a diretoria do Botafogo vai atrás de um substituto. A procura soma-se a de um novo nome para assumir como técnico na sequência da temporada.

Em suas redes sociais, Mazzuco se despediu da equipe carioca.

Confira a despedida de Mazzuco na íntegra:

"Ao longo dos últimos dois anos, o Botafogo foi parte da minha vida! O ciclo de duas temporadas à frente de um grande clube do futebol brasileiro não é uma tarefa fácil. Para quem já estava no clube, havia esperança, e para quem estava chegando naquele momento, muita confiança! Em meio aos momentos difíceis e vitoriosos do futebol, um período tão extenso também é um diferencial no nosso país.

E por todo este período, fica minha enorme gratidão. Primeiramente ao John Textor, que confiou em mim para fazer parte desse processo de reconstrução que o Botafogo está vivendo, e que acabou virando uma grande e amada família. Meus agradecimentos ao irmão e parceiro que o futebol me deu, Alessandro Brito, e a todos os funcionários e staff, pois sem eles acreditarem que era possível, realmente não seria!

Obrigado a todos os atletas que fazem ou fizeram parte desta caminhada, com a confiança e dedicação em fazer o Botafogo brilhar. Comissões técnicas, o pessoal de nosso Corporativo, liderado pelo CEO Thairo Arruda, aos torcedores que sempre acreditaram e apoiaram o projeto, enfim, todas as pessoas que fazem ou fizeram parte desse período. O Botafogo seguirá em busca de grandes desafios, carregando o emblema de uma instituição que está cada vez mais preparada para poder se manter no topo, em qualquer competição que dispute! Obrigado, família Botafogo! É um orgulho e um privilégio fazer parte dessa história."

O próximo compromisso do time será no dia 30 deste mês, diante do Boa Vista, pela partida de ida da final da Taça Rio.