Zico revela conversa com Gabigol e diz o que pensa de renovação no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Se for pela vontade de Zico, Gabigol permanecerá no Flamengo. Ídolo histórico do clube, o Galinho defendeu a permanência do atacante, que tem contrato até o fim deste ano, e respondeu se a camisa 10 pesou.

Falar do Gabigol, sobre o que ele representa, é chover no molhado. Ele marcou história no Flamengo independente do que ele faça daqui para frente. Ele sempre entendeu bem o que é vestir a camisa do Flamengo, sempre se mostrou um grande profissional. Lógico que, como um jovem, às vezes tem alguma coisa que curte mais e tal, mas vejo ele, em um momento, de uma preferência por um esquema tático do treinador. Ele está lá esperando a oportunidade dele. Esperando o momento. Zico

O que mais ele falou

Gabigol: "Eu conversei com ele e mostrei isso. O futebol tem altos e baixos. No momento que em que está no baixo, tem que estar mais bem preparado do que aquele que está jogando, para quando tiver chance mostrar que você pode ser o dono da posição. Pelo que eu vi, ele está bem, em boa condição física e técnica e está esperando uma chance. Se ele vai ficar ou não vai ficar, tem gente preparada para saber isso. Eu, no meu time, gostaria de tê-lo sempre. Não, acho que não [a camisa pesou]. Inclusive, as camisas de hoje são bem mais leves (risos)."

Final do Carioca: "Pelo que o Flamengo vem jogando tem um pequeno favoritismo. Força, costume de jogar grandes jogos, isso pesa em uma decisão. Mas se for ver pela competição que o Nova Iguaçu fez, foi o único que fez gol no Flamengo. Todo cuidado é pouco. Pelo que conheço do Tite, que passa respeito ao adversário, acho difícil que o Flamengo venha de salto alto na final."

Seleção e indefinição de treinador: "A seleção brasileira, por tudo que representa no futebol, não pode ficar um segundo sequer sem técnico. Todo mundo sabia que o Tite sairia. Tinha que ter alguém preparado. O erro foi esse, a indefinição. Pelas declarações, eu conheço bem o Ancelotti, joguei contra ele, se quisesse vir, teria dito. Em nenhum momento falou isso. Prioridade era o Real Madrid. Ficou empurrando e nada se decidia. Isso gera uma insegurança na seleção brasileira, nos jogadores. Você não vai com o espírito competitivo que deve existir"

Tite: "Ele gosta de armar o time lá pela cozinha, igual um restaurante. Sem a cozinha boa, não funciona. O Flamengo vinha muito vulnerável nos últimos anos, apesar de estar ganhando. Em 2023 sofreu muitos gols. Tinha bons jogadores, mas não estava arrumado. O Tite começou por ali, deu certo. Está usando bem as características dos jogadores. Lógico que às vezes prefere A ou B, mas está bem. O time não sofre gols e o adversário não chega na porta do gol."

Estádio com nome de Zico? "Esse carinho sempre existiu da torcida do Flamengo. Sinal que o legado foi bem deixado. Acho que, pelo que vem sendo falado, pode ser importante para o Flamengo a criação do estádio próprio. O que não falta é gente boa que trabalhou no clube e fez algo para receber o nome do estádio".