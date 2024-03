Troféu Brasil será realizado pela primeira vez no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

O 43º Troféu Brasil de Atletismo, a ser disputado de 27 a 30 de junho, será realizado pela primeira vez no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Os atletas brigarão por índices e pontos no Ranking Mundial para os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. E por índices para o Mundial Sub-20 de Lima, também em agosto.

A decisão sobre a sede foi tomada durante encontro realizado em São Paulo entre Mizael Conrado e Jonas Freire, presidente e diretor de esportes de alto rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com Wlamir Motta Campos e Claudio Castilho, presidente e diretor executivo da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

"O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro é a casa do Movimento Paralímpico nacional. Os maiores nomes do atletismo paralímpico do Brasil e do mundo passaram pela pista e pelo campo do CT. Estamos felizes também em contribuir com os amigos do atletismo olímpico nesta edição do Troféu Brasil", disse Mizael Conrado.

O Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo 2024 será no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo! Primeira vez na história! Competição de 27 a 30 de junho. Significado de inclusão e cultura esportiva! ???? #Atletismo #Inclusão #TroféuBrasil pic.twitter.com/TYGLVJzrQ9 ? CBAt (@bra_atletismo) March 19, 2024

"Temos muito a comemorar. Quero agradecer ao presidente Mizael Conrado pela parceria. O CPB é um centro de excelência, que completa oito anos em maio. Temos de celebrar também o primeiro Troféu Brasil inclusivo, já que no nosso programa horário serão incluídas provas de paratletismo", disse Wlamir.

O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo foi octacampeão da 42ª edição do troféu, em 2023. Foi campeão geral, com 479 pontos, e também o primeiro nos naipes feminino (275 pontos) e masculino (204). O mineiro Praia Clube/Exército/Futel foi o segundo colocado (240 pontos) e a União Catarinense de Atletismo (UCA-SC), a terceira (156 pontos).

A expectativa é que o CT Paralímpico receba um número expressivo de atletas. No ano passado, em Cuiabá, foram 625 atletas (281 no feminino e 344 no masculino), com 114 entidades, oito recordes da competição quebrados, 37 melhores marcas pessoais e 43 melhores marcas da temporada estabelecidas.