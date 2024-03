Técnico do Novorizontino, Eduardo Baptista projeta duelo da semi com Palmeiras: "Dá um jogo disputado"

Técnico do Novorizontino, Eduardo Baptista reencontrará o Palmeiras, clube que esteve no comando em 2017. As equipe protagonizarão uma das semifinais do Campeonato Paulista de 2024. O treinador de 53 anos, que classificou a equipe até essa fase eliminando o São Paulo, destacou algumas das características do Verdão e projetou um "jogo disputado".

"O Palmeiras tem uma maneira de jogar bem diferente do São Paulo. É uma equipe muito reativa, muito física. Os duelos são em todos os setores do campo, a todo momento. Temos que estar muito atentos a isso. O Palmeiras é uma equipe que alonga o jogo e você tem que estar pronto para a primeira e segunda bola. Tem que procurar, ao mesmo tempo que pressiona, tirar o espaço no meio que é onde eles buscam a segunda bola e onde está o cérebro da equipe", declarou em entrevista ao SporTV.

Esse será o segundo encontro dos times no Paulistão. Palmeiras e Novorizontino se enfrentaram na primeira rodada da competição, em Novo Horizonte. A partida, naquela ocasião, terminou empatada por 1 a 1. Raphael Veiga anotou o gol do Verdão, enquanto Willian Farias fez o dos donos da casa. Para o treinador, aquele foi o melhor jogo de sua equipe.

"Na minha opinião, talvez o melhor jogo do Novorizontino foi exatamente a estreia contra o Palmeiras. Foi um jogo franco, aberto. As duas equipes tem ideias muito parecidas. Os sistemas se equivalem, encaixam, então dá um jogo com alternativas, muito disputado. Acredito que algum tempo se passou, as equipes melhoraram fisicamente, ainda era um início de ano. Acredito que podemos melhorar e fazer mais um grande jogo diante da grande equipe do Palmeiras", seguiu.

Eduardo Baptista comentou a situação do meia Rômulo, destaque de sua equipe e que foi contratado pelo Palmeiras. O camisa 10, porém, só se apresenta ao clube paulista depois da disputa do Estadual. Antes disso, enfrenta seu futuro clube pela semifinal. O treinador revelou conversas com o atleta e declarou que o Verdão é o time certo para ele nesse momento.

"Ele está à disposição. Esse foi um acerto entre as duas diretorias que ele terminasse o Campeonato Paulista. Converso com ele diariamente. É um menino muito jovem, de família exemplar, mas ao mesmo tempo muito maduro. Tenho falado come ele. Quando soubemos da decisão dele ir ao Palmeiras, fui dos primeiros a encostar e conversar para que ele não abaixasse a cabeça, não desfocasse porque ele está indo para um grande clube, clube vencedor, com grandes jogadores. E, quanto mais ele construir e terminar em alto nível essa história com o Novorizontino maia respeitado e com mais confiança ele vai chegar nesse elenco. Ele tem entendido muito isso, tanto que após ficarmos sabendo da negociação com o Palmeiras, ele foi protagonista contra o Corinthians, na Neo Química, contra o Santos, na Vila Belmiro, agora contra o São Paulo. É um menino muito preparado, chega em grande momento em uma grande equipe. É a equipe certa para ele ir, por tudo que agente conhece e pelos profissionais que estão lá", finalizou.