Surfe: WSL escolhe financiar ONG de Florianópolis em projeto mundial

A World Surf League anunciou uma ONG brasileira como uma das contempladas com o financiamento de um projeto global chamado de "WSL One Ocean", que visa preservar os oceanos do mundo.

O que aconteceu

A ONG chama-se Instituto Aprender Ecologia, e fica em Florianópolis (SC). Ela trabalha na preservação de santuários de surfe e ecossistemas ao redor, garantindo que eles continuem resilientes para as próximas gerações.

A instituição brasileira receberá investimentos da WSL para ampliar os esforços na coleta de destroços no litoral. Ano passado, por exemplo, na etapa de Saqurema (RJ) do Mundial, ela construiu uma barragem ecológica para interceptar a poluição dos rios antes que ela chegue ao oceano.

Em 2023, a parceria entre a WSL e a entidade conectou organizações e parceiros, como por exemplo a Conservação Internacional Brasil. Essas ações conjuntas resultaram na remoção efetiva de resíduos, com foco na região de Itaúna, onde ocorre a etapa da WSL.

Nossa parceria com a WSL consolida um desejo que vai além do surfe, refletindo o mútuo comprometimento com a preservação dos ecossistemas marinhos e a promoção da conscientização ambiental. O suporte da WSL não apenas valida a dedicação da nossa instituição, mas também proporciona recursos, visibilidade e oportunidades de envolvimento público, ampliando o impacto e a eficácia das iniciativas ambientais

Fabrício Almeida, presidente do Instituto Aprender Ecologia

Havaí, Fiji, Taiti e El Salvador entre os outros contemplados

As outras ONG's contempladas com o programa são de Havaí, Fiji, Taiti, Califórnia (EUA), Austrália e El Salvador. Todas foram avaliadas pela WSL como alinhadas com os objetivos da Liga de preservação do meio ambiente.