Semi na capital? Santos estuda opções e pode mandar jogo contra o Bragantino fora da Vila

Classificado às semifinais do Campeonato Paulista após vencer a Portuguesa nos pênaltis, na Vila Belmiro, no último domingo, o Santos enfrentará o Bragantino na próxima fase da competição. O duelo, entretanto, ainda não tem data, horário ou local definidos.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizará um Conselho Técnico para escolher os detalhes dos jogos. Enquanto isso, o Peixe avalia opções e não descarta mandar o duelo contra o Massa Bruta fora da Vila.

O Santos estuda se levará a partida para a Vila ou para São Paulo. Na capital, o único estádio com disponibilidade é a Neo Química Arena, do Corinthians. O São Paulo já avisou que não cederá o Morumbis para rivais neste momento da temporada.

A diretoria gosta da ideia de ampliar a possibilidade de renda e atender ao público da capital paulista. Nas quartas de final, diante da Portuguesa, no último domingo, o Santos lucrou pouco mais de R$ 1 milhão com 14 mil santistas que estiveram na Vila.

Em entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille disse que o tema "ainda não foi conversado" com a comissão. Embora exista a chance do Peixe jogar em São Paulo, o desejo dos jogadores, segundo um dos líderes do elenco, João Paulo, é jogar na Baixada Santista.

"A gente vai jogar onde a diretoria achar que for melhor, nós somos funcionários do clube. Se pedirem nossa opinião, creio que a maioria dos companheiros acha que a Vila é a nossa casa, tem a atmosfera a nosso favor", disse o goleiro, herói da classificação à semifinal.

O Corinthians, por sua vez, topa ceder a Neo Química Arena, mas o Peixe teria que arcar com os custos operacionais. As diretorias, que nutrem bom relacionamento, marcaram um jogo-treino entre os times para sexta-feira, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, sem presença da torcida ou da imprensa.

O Santos jogou recentemente no Morumbis. Mais de 50 mil pessoas foram ao estádio do São Paulo para acompanhar a vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O confronto entre Santos e Bragantino deve acontecer no dia 27 ou 28 deste mês. A FPF deve divulgar os detalhes da próxima fase nos próximos dias.