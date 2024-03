"Se não tivesse sido campeão do mundo, já teria me aposentado da seleção", afirma Di María

Presente na lista dos 26 convocados pelo treinador Lionel Scaloni para a disputa de dois amistosos, Ángel Di Maria revelou que o título da Copa do Mundo do Catar, diante da França, serviu como forma de incentivo para o atleta seguir vestindo a camisa da tricampeã do mundo.

"Depois do que aconteceu na Copa do Mundo, achei que agora é um momento para continuar desfrutando, depois de tantos anos que sofri, em que as coisas não ocorreram bem. Este é um momento para desfrutar depois de todos os troféus conquistados, depois das eliminatórias, poder estar lá, desfrutar, me deu vontade de continuar um pouco mais e a última é a Copa América. É a última, por isso é tentar desfrutar e assimilar", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selección Argentina (@afaseleccion)

Apesar de garantir a permanência na seleção, o camisa 11, atualmente com 36 anos, reconheceu seus limites e afirmou que está chegando a hora de dar lugar aos mais novos.

"Há muitos jogadores jovens atrás de mim com um grande futuro, com a possibilidade de dar à seleção nacional muitas coisas boas. E acho que é o momento certo, depois de ganhar tudo e uma Copa América, a minha carreira na seleção é perfeita".

O elenco comandado por Scaloni se prepara para os amistosos diante de El Salvador e Costa Rica, nos dias 22 e 26 de abril, respectivamente. O primeiro será realizado às 21 horas (de Brasília), enquanto o segundo acontecerá às 23h50 (de Brasília). Ambos serão realizados nos Estados Unidos.