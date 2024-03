São Paulo x Avaí Kindermann: onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão feminino

O São Paulo recebe o Avaí Kindermann nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

O Tricolor estreou com o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, fora de casa. Já o Avaí Kindermann ficou no 3 a 3 com o Red Bull Bragantino, em Santa Catarina.

Onde assistir

A partida entre São Paulo e Avaí Kindermann será televisionada pela SPFC Play.

Arbitragem

Francielly Fernanda Lima de Castro (MG) apita a partida, auxiliada por Izabele de Oliveira (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP).

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Leticia Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline e Rafa Mineira; Camilinha, Dudinha e Ariel Godoi.

Avaí Kindermann: Maike; Raquelzinha, Siméia, Júlia Barros e Kamila; Júlia Cipriani, Cami López e Bárbara Timbó; Brendha, Ramona e Dani Venturini.