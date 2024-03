São Paulo: veja as datas dos jogos na Libertadores e onde assistir

A Conmebol detalhou hoje (19) a tabela da fase de grupos da Libertadores. O São Paulo estreia no dia 4 de abril, contra o Talleres, na Argentina, a partir das 21h (de Brasília).

O Tricolor está no Grupo B da competição ao lado do Talleres (ARG), do Cobresal (CHI) e do Barcelona (EQU). As transmissões das partidas ficaram divididas entre Globo, ESPN e Paramount.

A primeira rodada da fase de grupos vai acontecer entre os dias 2 e 4 de abril. A final está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, mas ainda sem estádio definido.

Veja a tabela completa do São Paulo:

1ª Rodada

04/04 - Quinta-feira

21h - Talleres ARG vs São Paulo BRA - Paramount

2ª rodada

10/04 - Quarta-feira

21h30 - São Paulo BRA vs Cobresal CHI - Globo e ESPN

3ª rodada

25/04 - Quinta-feira

21h - Barcelona SC ECU vs São Paulo BRA -ESPN

4ª rodada

08/05 - Quarta-feira

21h30 - Cobresal CHI vs São Paulo BRA - Globo e Paramount

5ª rodada

16/05 - Quinta-feira

21h - São Paulo BRA vs Barcelona SC ECU - ESPN

6ª rodada

29/05 - Quarta-feira

21h30 - São Paulo BRA vs Talleres ARG - Globo e Paramount