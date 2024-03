São Paulo goleia Avaí Kindermann e conquista primeira vitória no Brasileirão

Na tarde desta terça-feira, o São Paulo fez sua estreia em casa na temporada. Pela segunda rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino, o Tricolor goleou o Avaí Kindermann, por 4 a 0, no CFA Laudo Natel. Ariel Godoi (2x), Camilinha e Mariana Santos anotaram os gols das donas da casa.

Com o resultado, o São Paulo de Thiago Viana conquistou sua primeira vitória na competição. Assim, chegou aos quatro pontos e assumiu momentaneamente a liderança. Do outro lado, o Kindermann manteve seu único ponto e ainda não triunfou no torneio.

Agora, as duas equipes retornam aos gramados pela terceira rodada do Brasileirão. O São Paulo entra em campo nesta sexta-feira para encarar a Ferroviária, às 19 horas (de Brasília), também no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Do outro lado, o Avaí Kindermann joga apenas no fim de semana. A equipe de Santa Catarina visita o Real Brasília neste sábado, a partir das 15 horas, no estádio Defelê, em Brasília.

A primeira grande chance da partida surgiu aos 14 minutos. Ariel Godoi recebeu e invadiu a grande área. A atacante tentou finalizar na saída da goleira e acabou dando um passe para Rafa Mineira. Com a goleira fora do gol, a meio-campista finalizou, mas a zagueira do Avaí tirou em cima da linha.

E do escanteio saiu o gol. Após cobrança de escanteio, a bola foi alçada na segunda trave e a zaga do São Paulo escorou para o meio da área. A zagueira do Kindermann, porém, cortou o passe com o braço e a juíza marcou pênalti. Na cobrança, Ariel Godoi converteu.

Com 21 minutos, Mariana fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para dentro da grande área. Camilinha se antecipou à zaga adversária e conseguiu dar um biquinho na bola, mas a goleira Maike defendeu.

Um minuto depois, o Tricolor chegou novamente. Robinha fez grande lançamento e Bia Menezes, se infiltrando dentro da área, dominou no peito e chutou ao gol. A goleira rival, porém, apareceu novamente para evitar o que seria o segundo gol são-paulino.

Na segunda tentativa, saiu o primeiro gol de Camilinha com a camisa tricolor. Ariel Godoi colocou na frente e foi derrubada dentro da área. A árbitra aponto a marca da cal e a camisa 10 foi para a cobrança, finalizando firme e fazendo o segundo do São Paulo na partida.

O São Paulo voltou do intervalo já aumentando sua vantagem no placar. Camilinha cruzou para dentro da grande área e Mariana se adiantou à zagueira rival para dar um toquinho e correr para o abraço: 3 a 0.

E o Tricolor transformou o triunfo em goleada aos 13 minutos da etapa final. Bia Menezes apareceu bem pela esquerda e cruzou. Ariel Godoi dominou na entrada da grande área e bateu no gol para marcar o quarto e último gol do time de Thiago Viana.