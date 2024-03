Santos assina carta de intenções com a Concessionária Allegra para utilização do Pacaembu

Membros da diretoria do Santos se reuniram nesta terça-feira com a Allegra, que administra o Estádio do Pacaembu, e assinaram uma carta de intenções com interesse em desenvolver uma parceria para a utilização do local.

O diretor estatutário da empresa, Rafael Carneiro Bastos de Carvalho, e o CEO Eduardo Barella se encontraram com o presidente Marcelo Teixeira e apresentaram o projeto do estádio. A reunião ocorreu na sala da presidência da Vila Belmiro, em Santos.

"Um dia importante para darmos continuidade ao diálogo. Estreitar essa relação é já programar e organizar eventos conjuntos, para que o Santos considere o Pacaembu a sua casa. Nós temos lá títulos, conquistas e jogos memoráveis. Queremos não apenas que seja uma parceria no campo esportivo, mas sim ampliar essas ações também com a parte cultural e social", disse Marcelo Teixeira.

"O Santos é, seguramente, um dos clubes com a história mais rica do futebol mundial. Nosso objetivo é potencializar o uso esportivo do Pacaembu, e ter o Santos como parceiro nos próximos anos será um grande prazer", completou o CEO da Allegra, Eduardo Barella.

No encontro, foi criado um grupo de trabalho com representantes do Santos e da concessionária. O objetivo das duas partes é intensificar os contatos e trocar informações sobre a realização de partidas.

Depois de um longo período, o Pacaembu está finalmente perto de voltar a receber jogos de futebol. As reformas, que se iniciaram em junho de 2021, devem ser finalizadas até o mês de junho deste ano, segundo previsto pela Prefeitura de São Paulo.

Com a forte possibilidade da Vila Belmiro ser reformada e abrir espaço para uma nova arena, o Santos gosta da ideia de ter o Pacaembu como sua "casa" na capital paulista durante este período.