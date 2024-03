Richarlison ganha presente do Vasco após revelar torcer para o clube

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Richarlison foi flagrado carregando uma sacola do Vasco após conceder entrevista coletiva em Londres (ING), onde está com a seleção brasileira. O clube, de fato, enviou presentes ao jogador que, recentemente, revelou ser vascaíno.

O que aconteceu

O UOL confirmou que o Vasco enviou um kit para o atacante. O clube, porém, não soube confirmar se a sacola que ele aparece carregando no vídeo foi o presente enviado.

Além de Richarlison, kits foram enviados também para outros jogadores que estão com a seleção. O Cruzmaltino, porém, preferiu não revelar quem foram os presenteados. No elenco convocado para os amistosos contra Inglaterra e Espanha estão também Léo Jardim, atual goleiro do Vasco, e o volante Douglas Luiz, do Aston Villa (ING), que foi revelado pelo clube. O volante Bruno Guimarães, do Newcastle (ING), também já confessou ser vascaíno.

Esta não é a primeira vez que Richarlison recebe um kit do Vasco. Em outra passagem pela seleção, ele apareceu, inclusive, vestindo a camisa vascaína que havia ganho em um vídeo gravado por Douglas Luiz.

Em entrevista recente, Richarlison confessou ser vascaíno. Ele destacou a identificação também com o Fluminense, clube no qual defendeu, mas revelou que costuma assistir os jogos do Cruzmaltino e até se irrita de vez em quando: