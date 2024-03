Renyer deixa o Santos de graça e fecha com o Guarani para disputa da Série B

O Guarani anunciou nesta terça-feira a contratação do jovem atacante Renyer, que reforça o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Santos, o jogador estava livre no mercado.

O atleta de 20 anos chegou a ser considerado um "novo raio" nas categorias de base do Peixe. O atacante foi avaliado com uma multa rescisória de R$ 450 milhões, mas teve o seu contrato encerrado no fim do ano passado.

Renyer despontou como uma das principais promessas do Santos, mas não vingou como esperado. Ele fez sua estreia pela equipe profissional em 2020, aos 16 anos, tornando-se o quinto jogador mais novo a vestir a camisa do clube em jogos oficiais, até então.

Pouco depois, o atacante sofreu com graves lesões no joelho e perdeu espaço na Vila Belmiro. No ano passado, ele fez apenas 26 partidas pelo time sub-20, com 16 gols marcados.

Fechado com o Bugre! ?? O Guarani Futebol Clube acertou a contratação do atacante Renyer para a sequência da temporada. O atleta de 20 anos é o quarto reforço nesta janela de transferências. Saiba mais em: ?? https://t.co/qgys9ky1Rj ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) March 19, 2024

O jogador é o quarto reforço do Guarani para a sequência da temporada. Anteriormente, o Bugre já havia confirmado as contratações do volante Kayque, o atacante Airton e o meia Bruno Oliveira, que também já passou pelo Santos.

Eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, o clube de Campinas se prepara para a Série B após fazer uma campanha decepcionante no Estadual, quando brigou para não cair até a última rodada. O time fará a estreia na Segunda Divisão diante do Vila Nova, ainda sem data definida.