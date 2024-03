Reforço do Palmeiras, Rômulo enfrentará futuro clube em semifinal do Paulista pelo Novorizontino

Palmeiras e Novorizontino farão uma das semifinais do Campeonato Paulista de 2024. O duelo proporcionará o reencontro de Rômulo, meia do Tigre, com seu futuro clube, o Verdão. A partida será disputada apenas após a data Fifa, que acontece entre os dias 18 e 26 de março.

Rômulo já enfrentou o Alviverde nesta edição do Campeonato Paulista, quando Novorizontino x Palmeiras duelaram pela primeira rodada da fase de grupos do Estadual. Na ocasião, a partida terminou empatada por 1 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Raphael Veiga fez para o Verdão, enquanto Willian Farias fez para o Tigre. Contudo, essa será a primeira vez que o atleta enfrentará o Palmeiras após ser contratado pelo clube alviverde.

O jogador de 22 anos foi anunciado pelo Palmeiras no dia 20 de fevereiro. Ele assinou um contrato de cinco anos com o time comandado por Abel Ferreira. Como o regulamento do Paulistão não permite que um atleta atue por mais de uma equipe na mesma edição da competição, Rômulo só se apresenta ao Verdão depois do Estadual.

Rômulo é destaque do Novorizontino nessa campanha do Campeonato Paulista. O camisa 10 do time do interior marcou o gol do Tigre no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pelas quartas do Estadual. Eduardo Baptista tirou o jogador no segundo tempo e ele não participou da cobrança de pênaltis. O Novorizontino venceu por 5 a 4 e avançou.

Pelo Novorizontino, nessa temporada, Rômulo disputou 12 partidas. O atleta ficou de fora apenas contra o Água Santa, na fase de grupos. No Paulistão, ele tem três gols - sendo um contra o Santos e outro contra o São Paulo -, além de duas assistências, uma delas na vitória do time de Eduardo Baptista por 3 a 1 contra o Corinthians.

O Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol definirá durante a semana os detalhes das semifinais. O outro duelo será disputado entre Santos e Red Bull Bragantino.