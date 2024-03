Patrocinadora do COB, Hemmer oficializa apoio a Rebeca Andrade e Lucão

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Patrocinadora do COB, a Hemmer fechou parceria com a ginasta Rebeca Andrade e com o central da seleção brasileira de vôlei Lucão.

O que aconteceu

O anúncio foi feito hoje (19), em evento no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. As ativações com o COB e atletas se tornam o maior patrocínio da história da Kraft Heinz, que comprou a Hemmer em 2022.

"O Lucão representa a tradição, a família e o comprometimento. A Rebeca representa a potência da diversidade e representatividade", pontuou Luana Sá, gerente de marketing da empresa.

Rebeca Andrade compareceu ao auditório no Maria Lenk, após o treino no CT da ginástica. Ela foi questionada se, diante dos bons resultados desde Tóquio, há uma pressão maior para Paris-2024

"Confio muito no meu trabalho e no trabalho da minha equipe. Acho que não chego pressionada porque a expectativa dos outros não está em minhas mãos. É manter a minha cabeça no lugar, cuidar do meu corpo e chegar na melhor forma possível", disse.

"Espero, sim, voltar com muitas medalhas. Ao mesmo tempo, sei que não posso pensar apenas na medalha, mas pensar também nas minhas apresentações porque a medalha. Quanto mais focada e preparada estiver, as coisas vão acontecer", completou.

A parceria entre Kraft Heinz e COB é válida até o final de 2028. Ela teve início nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e vai se estender até os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Lucão não esteve no evento, mas a empresa colocou uma declaração em material de divulgação. "Não é de hoje que a Hemmer faz parte da minha vida. Não vejo a hora de representar esta marca incrível e compartilhar os valores que nos unem: comprometimento, tradição e sabor inigualável".