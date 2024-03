Palmeiras terá reencontros e confronto inédito na fase de grupos da Libertadores de 2024

O Palmeiras conheceu na noite de segunda-feira seus adversários da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024. O Verdão, cabeça de chave do Grupo F, terá pela frente Independiente del Valle (EQU), San Lorenzo (ARG) e Liverpool (URU).

As partidas da fase de grupos da competição acontecem entre os dias 2 de abril e 30 de maio. Dessa forma, a primeira rodada acontece entre as finais do Campeonato Paulista, que devem ser disputadas nos dias 31 de março e 7 de abril. Caso chegue à decisão do Estadual, o Verdão terá esse calendário mais apertado.

O Palmeiras volta a encarar o Independiente Del Valle depois de três anos. As equipes também caíram no mesmo grupo na Libertadores de 2021. O Verdão venceu os dois jogos: um por 1 a 0, fora de casa, com gol de Raphael Veiga, e outro por 5 a 0, com gols de Rony, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Danilo Barbosa.

O outro rival será o campeão da Libertadores de 2014, San Lorenzo, que volta a jogar com o Verdão no principal torneio continental depois de cinco anos. Palmeiras e San Lorenzo se enfrentaram pela última vez em 2019, também na fase de grupos da Libertadores. O clube alviverde, na época comandado por Felipão, perdeu um jogo, por 1 a 0, e venceu o outro, pelo mesmo placar, com gol de Gustavo Scarpa.

Por fim, o Liverpool-URU, campeão uruguaio em 2023, será uma adversário inédito para o Verdão no campeonato continental. Na Libertadores da última temporada, o rival do Verdão ficou ainda na fase de grupos, na última colocação de seu grupo que tinha o Corinthians como um dos integrantes.

Em 2024, em busca do tetracampeonato, o Palmeiras fará sua 24ª participação da Libertadores, a nona de forma consecutiva. O Verdão faturou duas taças nas últimas cinco edições: sobre o Santos, em 2020, e diante do Flamengo, em 2021. Além disso, foi semifinalista em 2022 e 2023, mas acabou caindo para Athletico-PR e Boca Juniors, respectivamente. O primeiro título do torneio foi em 1999.