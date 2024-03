Palmeiras e São Paulo conhecem datas, locais e horários dos jogos da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol definiu na noite desta terça-feira os detalhes dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024. Palmeiras e São Paulo, que tiveram seus grupos em sorteio realizado na segunda-feira, conheceram as datas, horários e locais das seis rodadas dessa fase da competição. Ambos os times estrearão fora de casa.

O Palmeiras está no Grupo F, junto com Independiente del Valle (EQU), San Lorenzo (ARG) e Liverpool (URU). O Verdão estreará fora de casa, contra o San Lorenzo, no dia 3 de abril, quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bidegain, em Buenos Aires, na Argentina.

Na segunda rodada, o Palmeiras enfrenta o Liverpool (URU), em jogo que deve acontecer no Allianz Parque, no dia 11 de abril. Na tabela divulgada pela entidade, o local ainda não está definido. Em seguida, no dia 24, a equipe viaja para o Equador para enfrentar o Independiente del Valle. O rival da quarta rodada será o Liverpool, no dia 9, no Centenario. Enquanto isso, o Verdão terá o mando de campo das quinta e sexta rodadas, contra Independiente del Valle e San Lorenzo, que acontecem no dia 15 e 16 de maio.

O São Paulo ocupa o Grupo B assim como Talleres (ARG), Barcelona (EQU) e Cobresal (CHI). O Tricolor estreia no dia 4 de abril, quinta-feira, contra o Talleres. A bola rola às 21 horas, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdona, na Argentina.

Já na segunda rodada, que acontece em 10 de abril, o time comandado por Carpini faz a estreia no Morumbis, contra o Cobresal. Na sequência, o Tricolor encara o Barcelona, em Guayaquil, no dia 25 de abril, pela terceira rodada, e depois, duela com o time chileno, dessa vez fora de casa, no dia 8 de maio. Na quinta rodada, o São Paulo recebe o Barcelona, no dia 16 de maio. Por fim, encerra a fase de grupos no Morumbis em duelo com o Talleres, no dia 29.

Ainda, outros Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Flamengo e Fluminense são os outros brasileiros que buscam a Glória Eterna.

