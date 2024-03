Milly defende ideias de Diniz, e RMP rebate: 'Não deu um chute a gol'

Os colunistas Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado discordaram no Fim de Papo sobre a polêmica coletiva de Fernando Diniz após a eliminação do Fluminense para o Flamengo no Campeonato Carioca.

Milly criticou o tom de Diniz, mas afirmou que o Flu dominou o Fla em parte do clássico. RMP discordou e rebateu: 'Não deu um chute a gol. Que domínio é esse?". Confira o debate!

Milly: "A coletiva do Diniz foi muito avaliada pelo tom, ninguém gostou, inclusive eu, mas ali foram ditas coisas importantes. Houve coisas muito boas contra o Flamengo, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo contra o time que considero hoje o melhor do Brasil, contra uma defesa que está sendo construída com excelência, essa defesa do Flamengo a movimentação é impressionante, então o Fluminense foi superior ao melhor time do Brasil hoje durante 45 minutos. Tem ali coisas acontecendo. Acho que ele viu coisas que talvez a gente não tenha visto, ele falou sobre elas, mas ninguém parecia querer ouvir. É estranho Renato e Ganso, mas no segundo tempo do primeiro jogo, a coisa até funcionou. É estranho o ponta-esquerda na lateral-direita, mas taticamente funcionou. Tem coisas ali que funcionaram".

RMP: "Não, Milly, me desculpe, não funcionou não".

Milly: "Tecnicamente, não funcionou, mas taticamente funcionou, o Fluminense dominou aquele primeiro tempo".

RMP: "Não deu um chute a gol. Que domínio tático é esse? Tocar a bola para lá e pra cá e não dar um chute a gol?".

Milly: "É você ser superior, você estava jogando contra o melhor time do Brasil hoje, a melhor defesa do Brasil. Vejo coisas boas e coisas ruins nesse Fluminense. Como eu acredito que é o Fluminense tentando se reencontrar, tem ali uma faísca para pegar de novo. É um time cansado, que ganhou muita coisa, emocionalmente é complicado se manter nesse nível, eu vi boas coisas. A coletiva foi um confronto, essas coletivas como confronto foi desagradável de ver, muitas vezes as perguntas são passivo-agressivas".

RMP: "O Fluminense não foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo, não deu um chute a gol. O Fluminense levou um gol, que se não fosse a maluquice do VAR não teria sido anulado. Quantas defesas o Rossi fez e quantas defesas o Fábio fez? O Fábio fez pelo menos duas grandes defesas, o Rossi se tivesse entrada de smoking branco teria saído de smoking branco, impoluto.

Milly: "Então, você acha que o Flamengo foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo do segundo jogo?".

RMP: "Claro que foi, o Flamengo foi mais objetivo. A pergunta sobre Gerson e Renato Augusto sequer foi feita nessa coletiva em que ele teve o ataque de pelanca. É porque ele estava com aquilo atravessado. Então, diante de outra pergunta, ele puxou isso e saiu a contar vantagens que não deram certo — 'eu botei o Marquinhos na lateral', 'eu botei os volantes como zagueiros'. Ele não conseguiu fazer um gol no Flamengo, não conseguiu dar um chute na direção do gol. O único chute que foi na direção do gol bateu na trave, que foi do Renato Augusto. Entendo a Milly falar da ideia tática, o que discordo é que não deu certo, dominar a bola e ficar tocando pra lá e pra cá não é futebol. É feito aquele prazer que eles tiveram no jogo contra o City, por ter feito uma jogada que saiu ali da defesa e foi ao ataque. Olha só, o toque de bola do Fluminense, mas o jogo foi 4 a 0 para o City".

