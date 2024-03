Maycon fará fisioterapia e deve perder estreia do Corinthians na Sul-Americana

O volante Maycon, do Corinthians, sofreu uma lesão na coxa direita durante o aquecimento da partida contra o São Bernardo, na última quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após exames, diagnosticou-se uma lesão no reto femoral da região, sem a divulgação do grau da contusão, assim como na situação do meia Igor Coronado. Fato é que, de acordo com a previsão de recuperação do departamento médico do clube, o camisa 7 deve perder a estreia da Copa Sul-Americana, no começo de abril.

Segundo a Dra. Ana Carolina Ramos e Corte, chefe do DM corintiano, Maycon ficará de 15 a 20 dias na fisioterapia, e depois o tratamento vai progredir com a preparação física para um trabalho de força, preparando melhor a musculatura do atleta para os próximos jogos. Ela disse isso em entrevista à Corinthians TV, na segunda-feira.

Maycon vinha sendo titular absoluto na temporada do Timão, com 11 jogos (todos de início), dois gols e duas assistências. O Flamengo chegou a demonstrar interesse no jogador de 26 anos na última janela de transferências, mas a negociação não avançou.

Sem Maycon, o técnico António Oliveira deve dar mais espaço para o volante Breno Bidon, que fez seu primeiro jogo como titular no profissional do Corinthians diante do São Bernardo, e teve boa atuação.

O Timão se prepara para o começo da Copa Sul-Americana. A estreia da equipe na competição ocorrerá na semana do dia 3 de abril, ainda sem adversário definido. O Alvinegro está no grupo F, ao lado de Argentinos Jrs, Nacional-PAR e Racing-URU.

