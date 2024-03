Matheuzinho deixa boa impressão e mostra que pode disputar posição com Fagner no Corinthians

O Corinthians entrou em 2024 com um único objetivo: virar a página e brigar por títulos novamente. Para isso, a nova diretoria chefiada por Augusto Melo entendeu que uma reformulação no elenco era necessária e, então, formou praticamente um novo grupo para esta temporada.

Um dos novos reforços do Timão foi Matheus França, o Matheuzinho, que foi contratado em definitivo junto ao Flamengo após uma novela. Mesmo em pouco tempo de clube, o lateral direito já deixou uma boa impressão e mostrou que pode gerar uma rivalidade sadia com Fagner pela titularidade na posição.

Filho do Terrão, Fagner é um dos ídolos do Corinthians e sempre foi figura importante da equipe, independente de quem estivesse à beira do gramado. Não à toa, hoje é o segundo capitão do time, atrás apenas de Cássio na hierarquia alvinegra.

Nos últimos anos, contudo, Fagner não tem conseguido apresentar uma regularidade e seu nível vem oscilando bastante. Mesmo assim, esteve em campo pelo clube sempre que pôde, algumas vezes até mesmo pela falta de opções para atuar na posição.

Matheuzinho chegou inicialmente como reserva imediato de Fagner, apesar de Léo Maná também integrar o elenco. E em seu primeiro mês de Corinthians, o lateral já teve boas atuações e ainda disputou um Derby.

O jogador fez sua estreia justamente no clássico contra o Palmeiras, entrando no lugar de Fagner, e foi bem tanto ofensiva como defensivamente. Em seguida, ficou no banco de reservas contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, e voltou a jogar contra a Ponte Preta, dessa vez tendo atuação mais discreta, até pelos poucos minutos em campo.

Matheuzinho foi fazer sua primeira partida como titular na última rodada do Paulistão, quando Fagner foi poupado por António Oliveira. Não foi brilhante, mas fez o básico: em 88 minutos, acertou 86% dos passes, deu um passe decisivo e realizou dois cortes, uma interceptação e um desarme, segundo o Sofascore.

O novo atleta do Timão foi fazer sua melhor partida com o manto alvinegro diante do São Bernardo, na Copa do Brasil. Novamente, começou no banco de reservas e substituiu Fagner. Em 45 minutos, demonstrou seu futebol ofensivo e defensivo.

De acordo com as estatísticas, Matheuzinho foi o jogador com mais desarmes no embate, com quatro; realizou sete ações defensivas, bloqueou dois chutes, ganhou quatro dos seis duelos que travou e, lá na frente, finalizou ao gol uma vez e criou uma grande chance.

Fagner deve continuar sendo o titular do Alvinegro Paulista ao longo da temporada, mas Matheuzinho vem provando que pode ser um substituto à altura do ídolo corintiano, o que não acontecia há um bom tempo na lateral direita. E, quem sabe, o ex-Flamengo possa até tomar a titularidade do veterano se mantiver o bom nível apresentado até aqui.

#CopaDoBrasil ?? Matheus França em São Bernardo 0-2 Corinthians: ? 45 mins jogados

? 4 desarmes (1º do jogo!)

? 7 ações defensivas (!)

? 2 chutes bloqueados

? 4/6 duelos ganhos (!)

? 1/1 finalização no gol

?? 1 grande chance criada

? Nota Sofascore 7.4 (1º do jogo!) pic.twitter.com/rrMM1DHz6A ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 15, 2024

Matheuzinho assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2028, o que pode facilitar uma possível "passagem de bastão" na lateral direita corintiana caso Fagner decida deixar o clube ao fim da temporada, já que seu contrato se encerra neste 2024.

A verdade é que, com a eliminação precoce no Paulista, António Oliveira terá uma espécie de "mini pré-temporada" para trabalhar a equipe para o restante das competições. Fica a cargo do treinador decidir quem será o titular do Timão no setor direito defensivo.