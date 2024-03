Kroos comenta retorno à seleção alemã e possível renovação com Real Madrid

Nesta terça-feira, o meio-campista Toni Kroos falou com a imprensa após o primeiro treino da seleção alemã na data Fifa de março. O atleta de 34 anos comentou diversos assuntos, como o seu retorno à equipe nacional.

"Chega de escrever, agora é hora de trabalhar. É a razão pela qual eu queria voltar. O que importa exclusivamente agora é o futebol. Estou muito feliz por retornar", afirmou.

Sobre a renovação com o Real Madrid, Kroos, que tem contrato com o clube merengue até o fim desta temporada, disse estar refletindo e espera um desfecho positivo.

"Sem problemas. No ano passado, decidimos e comunicamos tarde. Será semelhante este ano, veremos se com o mesmo resultado. Estou pensando nisso agora. Mas não tem problema, para isso a relação com o clube é boa demais. Estou certo de que encontraremos uma solução satisfatória para ambas as partes, especialmente tendo em conta a evolução positiva desta temporada", disse.

Além disso, o meio-campista projetou a Eurocopa deste ano, que tem início marcado para junho, e falou sobre até quando irá atuar pela Alemanha.

"É claro que não seria um sucesso se fossemos eliminados na fase de grupos. Mas também não seria somente se conquistássemos o título. Claro, eu gostaria de jogar outra eliminatória. Não parei para pensar muito na duração exata do meu retorno, aliás nem tenho contrato para a próxima temporada no meu clube. Primeiro tenho que esclarecer isso, mas o que está claro é que a seleção não vai me tirar da aposentadoria (risos)", finalizou.

Pela seleção nacional, Kroos foi campeão mundial em 2014. O atleta tem mais de 100 partidas pelo seu país, marcou 17 gols e distribuiu 19 assistências.

A Alemanha entra em campo neste sábado em amistoso contra a França, em Lyon, às 17h (de Brasília). A equipe comandada pelo técnico Julian Nagelsmann também irá enfrentar a Holanda, na próxima terça-feira, às 16h45.