Julgamento de Robinho pode ser interrompido e voltar apenas em agosto

Colunista do UOL em Brasília, Leticia Casado informou no De Primeira que é "muito provável" que o julgamento de Robinho no STJ, marcado para amanhã (20), seja interrompido em função de pedido de vistas de um dos ministros da Corte Especial que vai julgar o caso.

'É muito provável que algum ministro peça vistas': "Por conta de toda essa discussão jurídica, existe a possibilidade de que algum ministro faça um pedido de vista. É o que eu tenho ouvido nas conversas, que realmente não é um caso muito comum no judiciário brasileiro, temos que discutir todas essas teses, é muito provável, até circulam alguns nomes ali nos bastidores, que tal ministro peça vistas para ter mais tempo para analisar o caso".

'Há muitas chances que não haja desfecho amanhã': "De qualquer forma, se ninguém pedir vista e todo mundo votar amanhã mesmo super rapidinho, ainda assim o Robinho pode recorrer no próprio STJ e pode recorrer ao Supremo. Lembrando que, no Brasil, a pessoa só é presa após condenação com trânsito em julgado, ou seja, se ele entrar com uma ação no STJ ou uma ação no Supremo, ele consegue mais um tempo para recorrer em liberdade e às vezes até consegue um Habeas Corpus no Supremo para não iniciar o cumprimento da pena nesse período. Amanhã é o primeiro dia de um processo que vai acontecer e há muitas chances que a gente não tenha um desfecho amanhã mesmo sobre esse caso".

'Se isso acontecer, o julgamento só voltaria em agosto': "Existe o risco de o julgamento ser interrompido. Ele começa, o relator lê o voto e alguém pede vista, ou alguém já pede vistas antecipadas, mais tempo para analisar o caso. Quando o ministro faz isso no STJ, ele tem 60 dias prorrogáveis até 90. Tem que pensar que tem férias em julho, suspendem-se os prazos processuais, se acontecer isso, só voltaria em agosto, a não ser que o ministro devolva antes. Então, pode ser que esse caso não seja finalizado amanhã, sim, existe essa possibilidade. Existe uma chance que é bem alta, fala-se por aqui em Brasília, que alguém faça esse pedido amanhã".

