Jovens da base assumem protagonismo em classificação do Santos e ganham elogios de Carille

A classificação do Santos à semifinal do Campeonato Paulista, sobre a Portuguesa, na Vila Belmiro, contou com uma pitada do DNA do clube. Alguns Meninos da Vila entraram no segundo tempo da partida e assumiram protagonismo na vitória por 4 a 2, nos pênaltis, após o empate sem gols no tempo regulamentar.

No decorrer do jogo, entraram os garotos Jair, JP Chermont e Weslley Patati. Os três jogaram bem e foram decisivos para o time garantir vaga na próxima fase.

O zagueiro Jair, por exemplo, apesar da pouca idade (apenas 18 anos), chamou a responsabilidade e cobrou o último pênalti, confirmando a classificação do Peixe. Em entrevista, o técnico Fábio Carille elogiou os garotos e revelou que, se necessário, o atacante Patati bateria a quinta penalidade.

"O último pênalti quem ia cobrar, se fosse necessário, era o Weslley (Patati), outro jovem. Que legal, né? Jovens aí de 17, 18 anos, Chermont participando desses momentos, me deixa muito feliz. Independente da classificação, jogar sob essa pressão, precisando do resultado dentro de casa, buscar a classificação, com um a menos, e esses jovens indo ao campo e mostrando personalidade", disse o treinador.

Jair, Patati e JP Chermont têm ganhado cada vez mais espaço no Santos. Na rodada final do Paulistão, contra a Inter de Limeira, o trio também foi utilizado no segundo tempo e chamou atenção.

Além deles, Carille ainda conta com outros meninos oriundos da base, como o lateral esquerdo Souza (lesionado), os zagueiros Samuel, Diego Borges e Matheus Matias, os meio-campistas Hyan e Miguelito, e o atacante Enzo Monteiro.

Como de praxe, os jovens podem ganhar mais oportunidades no Santos ao longo da temporada ou até mesmo diante do Red Bull Bragantino, pela semifinal do Estadual. Ainda não há data, horário ou local definidos para a partida, mas a previsão é que o duelo ocorra no dia 27 ou 28 deste mês, com mando do Peixe.