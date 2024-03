Jornal: Murillo, ex-Corinthians, pode ser vendido após punição ao Forest

Destaque do futebol inglês, o zagueiro Murillo pode ser negociado pelo Nottingham Forest após a perda de quatro pontos pelo descumprimento das regras do fair play financeiro.

O que aconteceu

Punido na Premier League, o clube inglês vai ter que se adequar às orientações estabelecidas pela liga. A perda dos pontos aconteceu devido aos valores gastos na última temporada.

Pressionado para cumprir as regras financeiras, o Nottingham pensa em negociar ativos importantes para aliviar as contas. A informação é do jornal Daily Mail.

Com o destaque em campo, Murillo se tornou a grande esperança de venda dos ingleses ao término da atual temporada. O zagueiro tem 21 anos e já despertou interesse de PSG e Barcelona.

Murillo foi revelado nas categorias de base do Corinthians e chegou ao Forest pelo valor de R$ 64 milhões. Com o bom rendimento do brasileiro, os ingleses esperam receber bem mais com a possível venda no meio do ano.