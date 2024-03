Jornal: Manchester City retoma interesse em Paquetá após polêmica

O Manchester City retomou o interesse na contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham, após a investigação em torno de possíveis violações de apostas esportivas.

O que aconteceu

Preocupado com o futuro do meio-campo, Pep Guardiola seguiu atento ao desempenho do brasileiro Lucas Paquetá. O City chegou a iniciar conversas para contratar o jogador no meio do ano passado.

Decidido a investir na contratação, o Manchester voltou a se movimentar nesta semana para acertar a contratação de Paquetá. A informação é do jornal Daily Mail.

Na visão dos ingleses, o meia da seleção brasileira chegaria para ser o substituto imediato de Bernardo Silva. Pelo West Ham, Paquetá vem tendo boas atuações na temporada, que o levaram de volta à seleção brasileira.

A retomada do interesse acontece após o meia ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA). Lucas Paquetá foi acusado de cometer supostas violações nas regras de apostas esportivas. O caso ainda não teve uma resolução.