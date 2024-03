Jogo de estadual tem 2 pagantes, renda de R$ 30 e dá prejuízo de R$ 10 mil

A partida Força e Luz x Santa Cruz de Natal, pela 2ª rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar, teve apenas dois pagantes no último sábado (16). O jogo foi disputado no Estádio Barrettão, em Ceará-Mirim.

O que aconteceu

Apenas dois ingressos foram comprados para o jogo. Ao todo, 200 entradas foram disponibilizadas, mas o público ficou muito aquém disso.

A renda total foi de apenas R$ 30. Os dois ingressos comprados pelos torcedores presentes custaram R$ 15 cada pelo direito à meia-entrada.

O Força e Luz, que foi o mandante do jogo, teve um prejuízo de R$ 10.081,90. Os números foram divulgados no borderô da partida publicado pela Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol.

Os gastos se referem ao aluguel do estádio, às taxas de arbitragem e auxiliares e outras despesas administrativas. O Barrettão pertence ao Globo e foi alugado pelo Força e Luz.

O Santa Cruz de Natal levou a melhor com a bola rolando. A equipe visitante venceu o jogo por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo A. O Força e Luz, por sua vez, fechou a rodada no último lugar da chave B.

Súmula de Força e Luz x Santa Cruz de Natal mostra número de ingressos vendidos e despesas Imagem: Divulgação/Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol