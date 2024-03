James Rodríguez não pode virar desculpa para tudo no São Paulo, diz Perrone

O colunista Ricardo Perrone analisou no UOL News Esporte que James Rodríguez não pode virar desculpa para tudo no São Paulo. Para ele, a diretoria tricolor é a principal responsável pela aposta que fez no meia colombiano, que já não rende há muitas temporadas.

'James não pode virar uma desculpa para tudo': "O cara virou um peso enorme para o São Paulo. A partir de agora, com essa cisão na arquibancada, tudo que acontecer o Carpini vai ter que explicar, como teve que explicar no último jogo. Isso vai contaminando o ambiente, vira um peso muito grande. Isso pode ter reflexo, de repente o jogador ficar de um lado, o treinador e alguns jogadores do outro, então é uma questão muito séria. Ao mesmo tempo, o James não pode virar uma desculpa para tudo. Tem que pesar essas duas coisas, o São Paulo precisa resolver isso".

'Não podemos esquecer a responsabilidade da diretoria': "James há muito tempo não jogar o melhor futebol dele, mas a diretoria fez essa aposta. Ela apostou no Carpini, que tem um retrospecto recente bom, e apostou no James, que é um cara que tem um retrospecto de muitos anos que não é legal. Então, nessa discussão toda, a gente não pode esquecer a responsabilidade da diretoria".

Lavieri: 'James não serve, não é o cara que vai mudar o São Paulo'

Danilo Lavieri afirmou que James é mais problema que solução para o São Paulo. Na opinião do colunista do UOL, o meia colombiano vem jogando só com o nome há muito tempo.

'James é mais problema que solução': "Quando o James voltou ao São Paulo nesse retorno, eu e vários colegas falamos que a volta do James era mais problema que solução, porque o James é um cara que não consegue manter o ritmo de jogo. Estou muito curioso sobre o que ele vai fazer nessa Data Fifa com a Colômbia, acho que será reveladora, não duvido o James jogar os dois jogos e mais de 45 minutos. A gente vai ter muita resposta do que é prioridade para o James hoje em dia".

'É um abacaxi para descascar': "O James é um grande problema, na hora que o Carpini tiver peso e coragem de enfrentar isso de frente, acho que a coisa pode mudar no São Paulo. O Carpini tem tamanho para isso? Ele vai brigar com Muricy, que falou que tem que pôr para jogar? É um abacaxi para descascar, mas a diretoria deveria dar liberdade para o Carpini fazer o que acha melhor".

'James não joga bola há muito tempo': "Você vê que ele tem um toque diferenciado, você vê que ele pensa futebol de uma forma diferente, mas não basta fazer isso por 15 minutos, ainda mais pelo que ele ganha, é muito dinheiro. Isso importa para as finanças do clube, mas também no ego dos jogadores, qualquer dirigente admite que isso é complicado, é inveja pra cá, ego pra lá. O James não justifica nada e só joga com o nome que fez há 10 anos, na Copa de 2014. Teve lampejos com o Ancelotti no Everton, passagem por times importantíssimos, como Real Madrid e Bayern de Munique, mas ele não joga bola há muito tempo. Ok, o Carpini é uma aposta, mas o James não serve, não é o cara que vai mudar o São Paulo".

