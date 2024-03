James Rodríguez deve ganhar mais chances no São Paulo após não bater pênalti? Vote!

James Rodríguez foi um dos destaques da eliminação do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista por não cobrar um dos pênaltis no confronto com o Novorizontino, no último domingo, no Morumbis.

O técnico Thiago Carpini falou após a partida que não recebeu o feedback do atleta para ser um dos primeiros jogadores do São Paulo a cobrar as penalidades. A torcida, por sua vez, ficou furiosa pelo fato de James Rodríguez não ter chamado a responsabilidade para si em um momento decisivo.

No ano passado, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, James Rodríguez perdeu sua cobrança, o que acabou resultado na eliminação do São Paulo na competição. Isso pode ter pesado para que, desta vez, o colombiano preferisse ficar de fora da relação dos primeiros batedores.

Depois de mostrar um bom futebol nos jogos em que foi acionado, como na vitória contra a Inter de Limeira, em que fez gol e deu assistência, e o clássico contra o Palmeiras, James Rodríguez parece ter frustrado boa parte dos torcedores são-paulinos com essa sua omissão contra o Novorizontino. Mas, afinal, ele merece ganhar mais chances após o ocorrido?