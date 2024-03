Ídolo do Atlético-MG, Victor analisa rivais de grupo na Libertadores

Victor Bagy, herói do Atlético-MG como goleiro na Libertadores de 2013 e atual diretor de futebol do clube, esteve presente no sorteio dos grupos da competição internacional na noite da última segunda-feira, no Paraguai. Ele analisou os rivais do time mineiro.

O Galo figura no Grupo G, ao lado de Peñarol, do Uruguai, Rosario Central, da Argentina, e Caracas, da Venezuela.

"Grupo bastante difícil, complicado, equipes tradicionais. Peñarol é um time experiente, que mescla a juventude. Equipe treinada pelo Diego Aguirre, grande pessoa e treinador. Equipe pentacampeã da Libertadores. Confronto difícil", disse.

"Rosário Central é outro confronto difícil, jogadores experientes, rápidos e fortes no ataque. E o Caracas, de um futebol venezuelano que vem evoluindo. Temos que ter muita atenção, respeito. Mas, com muito trabalho, tenho certeza que faremos uma grande campanha", completou.

As datas e horários dos confrontos ainda não foram definidos, entretanto, sabe-se que o Atlético-MG fará sua estreia contra o Caracas, fora de casa.

