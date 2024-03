Haaland demonstra dor em treino da Noruega e preocupa o Manchester City

Na tarde desta terça-feira, o canal de televisão norueguês TV2 capturou imagens do atacante Haaland mancando no treinamento de sua seleção. Apesar de veículos locais dizerem que foi apenas um susto, o Manchester City já se preocupa com a situação de seu eficiente centroavante.

O time britânico tem três compromissos importantes após a data Fifa. Em 31 de março, enfrenta o Arsenal, no Etihad Stadium, em jogo que vale a liderança do Campeonato Inglês. Três dias depois, encara o Aston Villa, quarto colocado da Premier League, também em casa. Ambas as equipes venceram o Manchester City no primeiro turno.

No dia 9 de abril, o time inglês visita o Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, pela partida de ida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Haaland é peça fundamental na equipe comandada por Pep Guardiola e já marcou 29 gols em 32 jogos nesta temporada.

Em dezembro do ano passado, o centroavante norueguês se machucou em partida contra o Aston Villa e ficou fora de nove jogos. Haaland desfalcou o Manchester City nos confrontos da última edição do Mundial de Clubes e também perdeu um compromisso pela Champions League.