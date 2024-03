Granada anuncia José Ramón Sandoval como novo treinador

Nesta terça-feira, o Granada anunciou o espanhol José Ramón Sandoval como novo treinador da equipe. O último clube que dirigiu foi o Fuenlabrada, também da Espanha, em 2022.

Sandoval chega para completar sua segunda passagem no Granada, já que comandou a equipe pela primeira vez entre maio de 2015 e fevereiro de 2016. Naquela temporada, terminou em 16°, salvando assim o time do rebaixamento. Além disso, permaneceu por mais 25 rodadas na temporada seguinte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Granada Club de Fu?tbol (@granadacf)

No currículo, o profissional também já treinou outras equipes da Espanha, como Rayo Vallecano, Sporting de Gijón e Córdoba CF.

Por fim, Sandoval comandou seu primeiro treino nesta terça-feira. Atualmente na penúltima posição do Campeonato Espanhol (19°), com 14 pontos, o Granada se prepara para encarar o Cádiz no próximo dia 29 (sexta-feira), no Estádio Nuevo Mirandilla, pela 30ª rodada da competição.