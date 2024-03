Fred revela desejo do Fluminense por Thiago Silva: "Um sonho"

O Fluminense trouxe vários reforços para esta temporada, entretanto, um setor não recebeu tantos jogadores para 2024: a zaga. Agora, diretor do clube, Fred revelou que o presidente Mário Bittencourt conversa com Thiago Silva.

"Thiago Silva é um sonho nosso há muito tempo. O presidente fala com ele toda semana. Ele está com contrato ainda na Inglaterra e torcemos por ele. É um amigo que eu tenho, sou muito fã do caráter do Thiago", disse.

"Ele sabe que, aqui, ele tem as portas escancaradas. Mas não tem nada. Temos que tomar cuidado para não pressioná-lo. Nós amamos o Thiago e ele ama o Fluminense. Isso inevitavelmente vai acontecer em algum momento", completou.

Thiago Silva eternizado na calçada da fama do @maracana! Monstro! ??? pic.twitter.com/TTL7VSlHyV ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 25, 2022

O contrato de Thiago Silva com o Chelsea se encerra no meio do ano, mas o zagueiro ainda não deu a palavra final para um retorno. Ele defendeu o time das Laranjeiras entre 2006 e 2008, antes de ser negociado com o Milan.

O Fluminense conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores nesta segunda-feira. Os tricolores vão enfrentar Cerro Porteño, do Paraguai, Alianza Lima, do Peru, e Colo Colo, do Chile.