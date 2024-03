Ex-treinador do Internacional é demitido de clube espanhol

Alexander Medina, treinador com passagem pelo Internacional, não é mais técnico do Granada, da Espanha. O clube anunciou a rescisão com o técnico na manhã desta terça-feira.

"O Granada Football Club e o treinador Alexander Medina rescindem o contrato que os vinculava. O Clube agradece a Medina pelo empenho e deseja-lhe boa sorte no seu futuro profissional, bem como à sua comissão técnica", escreveu o time.

Medina teve um curto trabalho no Internacional. Ele comandou a equipe gaúcha por apenas quatro meses. Foram 17 jogos, seis vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de 17 gols marcados e 20 sofridos.

Substituto de Medina

O Granada agiu rapidamente no mercado e anunciou o sucessor de Medina cerca de duas horas depois. Trata-se de José Ramón Sandoval, que já treinou a equipe entre maio de 2015 e fevereiro de 2016.

O técnico espanhol ainda conta com passagens pelo comandado técnico de: Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, Córdoba CF e CF Fuenlabrada, todos da Espanha.